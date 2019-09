Viele sind die Neuheiten von Macfrut 2020 - die internationale Obst- und Gemüsemesse, die in Rimini stattfinden wird, angefangen beim Datum: Sie beginnt am Dienstag und endet am Donnerstag, vom 5. bis zum 7. Mai 2020. Es wird die Ausstellung Spices&Herbs Global Expo eröffnet, mit einem internationalen Observatorium für Gewürze und Gewürzkräuter....

Den vollständigen Artikel lesen ...