"Wir investieren für unsere Kunden, anstatt ihnen die eigenen Produkte verkaufen zu müssen. Nur so können wir eine wirklich unabhängige und glaubwürdige Beratung gewährleisten."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Gagnebin, Sie arbeiten seit acht Jahren für die Rothschild & Co Bank (zuvor Rothschild Bank), seit 2016 als CEO. Was macht Rothschild & Co über den klingenden Namen hinaus zu einer Privatbank, die sich von der Konkurrenz unterscheidet? Laurent Gagnebin: Unsere Kunden profitieren von einer engen Zusammenarbeit der gesamten Rothschild & Co Gruppe.

Den vollständigen Artikel lesen ...