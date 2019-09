Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1070 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0958 wenig verändert zum Donnerstagabend. Ein Dollar kostet derweil 0,9898 Franken.Damit hat die erneute Verschärfung der bereits ultralockeren Geldpolitik ...

