Wie es in einem Devisenkommentar der Commerzbank heisst, ist die derzeitige Euroschwäche vor allem für die Schweizerische Nationalbank fatal.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag zum US-Dollar wenig bewegt und damit nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0872 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zur Wochenmitte war der Euro auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen. Derweil hält die Schwäche zum Franken weiter an.

