Zurich lanciert die zweite Tranche des neuen Immobilien-Fonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» mit Objekten in den Schweizer Zentren.Zürich - Zurich lanciert die zweite Tranche des neuen Immobilien-Fonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» mit Objekten in den Schweizer Zentren. Pensionskassen und andere qualifizierte Anleger erhalten die seltene Möglichkeit, sich an Rendite-Objekten zu beteiligen. Die Zeichnung startet am 16. September und läuft über rund 330 Millionen Schweizer Franken. Obwohl in der Schweiz viele neue Wohn-...

