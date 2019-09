EUR/USD erreicht neues 2-Wochenhoch über 1,11 - Dollar Index fällt und fordert 98,00 Unterstützung heraus - Eurozonen Handelsbilanz und US Einzelhandelsumsätze im Fokus - Die gute Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung hält am letzten Handelstag der Woche einen und so steigt der EUR/USD zum neuen Mehrtageshoch über 1,11. EUR/USD schaut auf ...

