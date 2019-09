Im bayerischen Neustadt an der Aisch nahe Nürnberg ist am frühen Freitagmorgen ein 58-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall mit einem Elektroroller tot aufgefunden worden. Gegen 04:00 Uhr wurde der 58-Jährige leblos neben einem Flurbereinigungsweg zwischen den Ortsteilen Unternesselbach und Hasenlohe aufgefunden, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.



Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr der Mann die Ortsverbindungsstraße mit seinem Elektroroller von Unternesselbach kommend in Fahrtrichtung Hasenlohe, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Durch den Sturz wurde er tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 58-Jährige vor Ort seinen Verletzungen, so die Beamten weiter. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.



Bislang ergaben sich keine Hinweise auf einen weiteren beteiligten Verkehrsteilnehmer. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen, so die Polizei.