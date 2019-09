Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Freitag, dass das fehlende Wachstum in der Eurozone ein entscheidendes Thema sei, was angegangen werden muss, berichtete Reuters. Weitere Kommentare: Länder mit fiskalischem Spielraum müssen mehr investieren. Wir müssen uns auf die Taxonomie der EU einigen, um zu definieren, was grüne Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...