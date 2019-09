Schwächere Ölpreise belasten den Loonie und unterstützen das Paar - USD Bullen bleiben in der Defensive, was die Gewinne begrenzt - Investoren haben US Einzelhandelsumsätze im Blick - Der USD/CAD wird am Freitag die dritte Sitzung in Folge leicht positiv gehandelt und so findet der Handel am Wochenhoch um 1,3225/30 statt. Schwächere Ölpreise bleiben ...

