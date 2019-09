Mit grossem Abstand folgen Japan und China.Berlin - Deutschland wird nach Berechnungen des Ifo-Instituts trotz der Exportflaute das vierte Jahr in Folge den höchsten Überschuss in der Leistungsbilanz ausweisen. Mit grossem Abstand folgen Japan und China. 2019 werde der Überschuss Deutschlands umgerechnet bei 276 Milliarden Dollar liegen, sagte Ifo-Ökonom Christian Grimme am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

