Voraussichtlich im Oktober wird die Förderung kommen, die sich derzeit noch in der Abstimmung befindet. Der Investitionszuschuss für Batteriespeicher soll in Kombination mit einer neuen oder deutlich erweiterten Photovoltaik-Anlage gezahlt werden. Die Maßnahme darf aber noch nicht begonnen sein.Das Umwelt- und Energieministerium in Sachsen-Anhalt arbeitet derzeit an einer Förderrichtlinie, die Zuwendungen für Photovoltaik-Speichersysteme. "Voraussetzung für die Förderung des Batteriespeichers ist unter anderem, dass dieser gemeinsam mit einer neu zu errichtenden beziehungsweise signifikant zu ...

