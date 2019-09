Energieaktien steigen am Freitag unterstützt durch die Erholung der Ölpreise - US Einzelhandelsumsätze steigen im August kräftig - Technologieaktien fallen, da das US House Judiciary Panel Unternehmensunterlagen angefordert - Die wichtigsten Wall Street Indices starteten durchwachsen in den letzten Handelstag der Woche, während die Anleger mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...