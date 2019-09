Das Pfund-Sterling ist am Freitag dynamisch gestiegen - Zuletzt setzte das GBP/USD jedoch zu einer Korrektur an. Erste, wichtige Unterstützung nun bei 1,2405 Dollar - GBP/USD auf dem Tageschart Das Pfund notiert weiterhin in einem intakten Abwärtstrend unter seinen wichtigsten Glättungen der letzten 100 und 200 Tage. Jedoch hat sich der Markt seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...