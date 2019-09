Dieser soll zwei Personen daran gehindert haben, an Befragungen teilzunehmen, und die Bundesanwaltschaft gebe angeforderte Dokumente nicht heraus.Bern - Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) richtet im Zusammenhang mit ihrem Disziplinarverfahren gegen den Bundesanwalt Vorwürfe an Michael Lauber. Dieser habe zwei Personen daran gehindert, an Befragungen teilzunehmen, und die Bundesanwaltschaft gebe angeforderte Dokumente nicht heraus. Lauber stellt sich am 25. September der Bundesversammlung zur Wiederwahl.

Den vollständigen Artikel lesen ...