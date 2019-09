Der EUR/USD zog sich in den letzten Stunden von seinen Mehr-Tages-Hochs zurück und konsolidierte seine Gewinne - Die US-Daten zeigten einen starken US-Konsumenten, als die US-Einzelhandelsumsätze und das Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen die Erwartungen übertrafen - Der EUR/USD ging in den letzten Stunden in eine moderate Korrektur über, nachdem ...

