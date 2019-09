Am Flughafen Hamburg sind am Freitagabend zahlreiche Flüge gestrichen worden. Problem war offensichtlich ein Vorfall im Sicherheitsbereich, viele eigentlich schon kontrollierte Fluggäste wurden wieder zurückgeschickt und mussten nochmal durch die Schleusen.



"Der Sicherheitsbereich im Flughafen Hamburg ist derzeit gesperrt. Es kommt zu Verzögerungen", teilte die Bundespolizei am Abend mit. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die Eurowingsflüge EW 1979 nach München und EW 2091 nach Stuttgart wurden ganz abgesagt, ebenso Lufthansa-Flug LH 2187 nach München.



Lufthansa-Flug LH 032 aus Frankfurt, der um 21:05 Uhr in Hamburg landen sollte, wurde wieder zurückgeschickt, weitere Flüge wurden ganz abgesagt oder waren verspätet.