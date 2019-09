Die Vereinigung LA UNIÓ informiert, dass der intensive Regen bedeutenden Schaden in der landwirtschaftlichen Infrastruktur vieler Regionen in der Provinz Alicante und im Süden von Valencia verursachte. Der Sturm Dana hinterließ in einigen Teilen sintflutartigen Regen von rund 200 Litern pro m² in sechs Stunden, so das Staatliche Meteorologische Amt (Aemet). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...