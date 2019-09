Seit August bietet Lidl neben der Bio-Fairtrade-Banane auch die konventionelle Fairtrade-Banane in allen rund 3.200 Filialen an. Zudem gibt es eine konventionelle Banane zum Einstiegspreis. Zwei von drei Bananen in ganz Deutschland sind somit mit der Fairtrade-Zertifizierung erhältlich. Lidl unterstützt in Bolivien Erzeuger im nachhaltigen Kaffeeanbau. Verkostungen von...

