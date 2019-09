Algorithmen, Roboter und digitale Assistenten haben bei Unternehmen in der DACH-Region längst Einzug gehalten - und werden in Zukunft noch häufiger eingesetzt.Zürich - Algorithmen, Roboter und digitale Assistenten haben bei Unternehmen in der DACH-Region längst Einzug gehalten - und werden in Zukunft noch häufiger eingesetzt. So haben bereits gut 38 Prozent der Betriebe mit künstlicher Intelligenz (KI) gearbeitet, 82 Prozent planen dies in den kommenden zwölf Monaten. Das sind die Ergebnisse einer IDC-Studie, bei der im April 2019 Entscheider aus...

