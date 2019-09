Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Freitag um 4,2K Kontrakte gefallen ist, was dem zweiten Rückgang in Folge entspricht. Das Volumen fiel gleichzeitig um 556K Kontrakte, was dem größten Rückgang dieses Jahres entspricht. EUR/USD Aufwärtsbewegung stockt über 1,1100 Die positive Kursentwicklung ...

