Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.395 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Nach den Drohnenangriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien am Wochenende sorgte ein Anstieg der Ölpreise für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Zwischenzeitlich wurde der stärkste Ölpreis-Anstieg seit 1991 verzeichnet, bevor sich die Lage nach dem Handelsstart etwas beruhigte. Aktuell wird für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent über 65 US-Dollar bezahlt, mehr als acht Prozent mehr als am Handelstag zuvor.



An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere von BASF, Covestro und Eon. Die Aktien der Deutschen Lufthansa, von Thyssenkrupp und der Deutschen Bank bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1071 US-Dollar (-0,02 Prozent).



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.504,62 US-Dollar gezahlt (+1,05 Prozent). Das entspricht einem Preis von 43,69 Euro pro Gramm.