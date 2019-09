FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.09.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2750 (2900) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM'); TARGET 6000(5000)P - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 526 (566) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 583 (585) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 761 (807) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1042 (1037) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3163 (3095) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 303 (288) PENCE - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 547 (447) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 807 (786) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 735 (714) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RESUMES CINEWORLD GROUP WITH 'BUY' - TARGET 315 PENCE - JEFFERIES CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2160 (2290) PENCE - JEFFERIES CUTS MCBRIDE PRICE TARGET TO 55 (60) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1134 (1144) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 630 (665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1750 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 54 (78) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 645 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 269 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 846 (857) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1627 (1761) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 498 (484) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES MORRISON PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'BUY'



