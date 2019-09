Auf der Ortsumgehung Sulingen im niedersächsischen Landkreis Diepholz ist am Montagmorgen ein 20 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 07:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des 20-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit.



Der Fahrer des zweiten Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden - er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ortsumgehung musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.



Da auch ein technischer Defekt als Ursache zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zur Unterstützung der Ermittlungen ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.