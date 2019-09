ServiceNow HR Service Delivery ist ab jetzt auch im SAP App Center verfügbar.Las Vegas - Die HR Service Delivery-Lösung von ServiceNow ist ab sofort im SAP App Center, dem digitalen Marktplatz für SAP-Partnerangebote, verfügbar. Die Ankündigung erfolgt auf der SuccessConnect, der jährlichen Konferenz für SAP SuccessFactors-Kunden, die vom 16. Bis 18. September in Las Vegas stattfindet. Die Ankündigung folgt dem kürzlich veröffentlichten Now Platform New York Release...

