Der Swiss Market Index schliesst um 0,78 Prozent tiefer bei 9'969,19 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien erstmals seit über einer Woche unter 10'000 Punkten geschlossen. Die Drohnenangriffe auf die grösste Ölraffinerie in dem Königreich haben die Ölproduktion dort dramatisch einbrechen lassen. Das liess die Ölpreise so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr hochschiessen.

