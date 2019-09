Der AUD/USD notiert in der Nähe seiner Tagestiefs - Die nächste Unterstützung bildet 0,6848 Dollar - Die Reserve Bank of Australia wird heute Nacht ihr Sitzungsprotokoll veröffentlichen - AUD/USD auf dem Tageschart Der AUD/USD notiert weiterhin in einem Abwärtstrend unter seinen Glättungen der letzten 100 und 200 Tage. Jedoch macht die dynamische ...

