Die spanische Vereinigung FEPEX nahm am 15. September eine Reihe von Maßnahmen an, um zu der Erholung ihrer Mitglieder beizutragen und diese zu erleichtern, die ernste Schäden infolge von Überflutungen erlitten haben, die durch den Kälteeinbruch (la gota fría) im spanischen Südosten verursacht wurden. Foto © FEPEX Die Schäden, die sowohl an...

Den vollständigen Artikel lesen ...