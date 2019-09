Der österreichische Speisekartoffelmarkt wird momentan von der beginnenden Haupternte geprägt. Nach den Niederschlägen am Wochenende haben sich in vielen Regionen die Rodebedingungen verbessert. Gleichzeitig sind die Temperaturen gefallen. Damit wird ab Mitte der Woche verstärkt mit der Einlagerung von Erdäpfeln begonnen, so das Agrarisches Informationszentrum...

Den vollständigen Artikel lesen ...