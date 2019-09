Die landwirtschaftliche Branchenorganisation unterstützt die Bitte der Autonomen Gemeinde nach Erklärung einer "Katastrophenzone" für die Region Murcia. Der Kälterückgang hat fatale Folgen für die Region, mit Regen, der sich in La Manga del Mar Menor auf 276,8 mm bis 8 Uhr am Freitag belief, während in San Javier sogar 190,3 mm verzeichnet wurden....

Den vollständigen Artikel lesen ...