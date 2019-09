Teheran: "Weil die US-Politik des maximalen Drucks auf den Iran gescheitert ist, sind die Amerikaner nun auf die der maximalen Lügen umgestiegen."Washington / Riad / Ankara / Berlin - US-Präsident Donald Trump hat nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien den Iran als möglichen Verantwortlichen ins Visier genommen. "Es sieht danach aus", dass der Iran hinter den Angriffen stecke, sagte Trump am Montag im Weissen Haus in Washington. Trump betonte zugleich, dass die USA keinen Krieg mit Teheran wollten.

