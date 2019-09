Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat bekräftigt, dass es keine Kapitalerhöhung geben wird. "Wenn wir den Portfolio-Umbau so schaffen, wie wir es uns vorgenommen haben, dann werden wir keine Kapitalerhöhung brauchen", sagte er am Montagabend bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf.



Zum Thema Stellenabbau sagte er, der werde grundsätzlich alle Bereiche treffen. Zugleich werde man den Kulturwandel weiter vorantreiben: "Die Mitarbeiter müssen wieder stolz sein, bei der Deutschen Bank zu arbeiten", so Sewing. Gleichzeitig müsse die Bank aus alten Fehlern lernen: "Wir dürfen nicht arrogant werden."