FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.09.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'EQUAL WEIGHT' ('OW') - TARGET 3790 (4080) P - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 11 (26) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS STAFFLINE PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RESUMES ST JAMES'S PLACE WITH 'BUY' - TARGET 1194 PENCE - EXANE BNP RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED -0.12% TO 7312 (CLOSE: 7321.41) POINTS BY IG - JEFFERIES INITIATES INTERCONTINENTAL HOTELS WITH 'BUY' - TARGET 6200 PENCE - JEFFERIES INITIATES PPHE HOTELS WITH 'BUY' - TARGET 2200 PENCE - JEFFERIES INITIATES WHITBREAD WITH 'HOLD' - TARGET 4500 PENCE - JEFFERIES RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 1925 (1875) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2900 (2950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EU OILS TO 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES SAINSBURYS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 240 (245) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob