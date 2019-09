Der eKMU-X Index schloss in der vergangenen Handelswoche praktisch unverändert auf 1'180 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Woche in gemächlichen Bahnen verlaufen. Die Umsätze und die Anzahl Abschlüsse fielen deutlich zurück auf ein tiefes Niveau und Unternehmensneuigkeiten waren Mangelware. Der eKMU-X Index schloss praktisch unverändert auf 1'180,38 Punkten. Das Gesamtvolumen fiel um fast 90 Prozent auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...