Bloomberg zitiert Personen die mit der Materie vertraut sind und diese sagten, dass die Bank of Japan (BoJ) offiziell glaubt, dass, wenn sie sich dafür entscheidet, die Zinsen in den kommenden Monaten weiter in den negativen Bereich zu senken, dies nicht nach hinten losgehen würde, da die Märkte eine solche Möglichkeit eingepreist haben. Die Beamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...