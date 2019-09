Lange hat es gedauert, doch jetzt können die Energieriesen ihr großes Tauschgeschäft abschließen. Kritik an der Genehmigung kommt von der Konkurrenz, die eine vorherrschende Marktmacht Eons nach Abschluss der Transaktion fürchten. Der Energiekonzern will nun seinerseits keine weitere Zeit bei der Integration von Innogy mehr verlieren.Eon musste lange warten, bis es grünes Licht aus Brüssel erhielt. Am Dienstag schließlich genehmigte die EU-Kartellbehörde die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon. "Heute beginnt die Zukunft der neuen Eon. Mit der Integration von innogy schaffen wir ein Unternehmen, ...

