Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,1024 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit ein wenig höher als im frühen Handel.Der Franken schwächt sich derweil im Verlauf des Handels weiter ab. So verteuert sich der Euro auf 1,0963, nach 1,0941 am Vormittag und 1,0920 im führen Geschäft. Der US-Dollar legt auf ...

