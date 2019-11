Zum Schweizer Franken rutschte der US-Dollar zuletzt auf 0,9883 ab, während das Euro-Franken-Paar etwas tiefer bei 1,0942 lag.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag weiter zugelegt. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1072 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch bei 1,1050 Dollar notiert. Der Handel verlief insgesamt in ruhigen Bahnen. Zuletzt hatte der Dollar unter enttäuschenden US-Konjunkturdaten gelitten. So blieben am Montag Daten vom US-Wohnungsmarkt für den Monat...

