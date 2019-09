Apple und Irland haben vor Gericht die 13 Mrd Euro schwere Steuernachforderung der EU-Kommission zurückgewiesen.Luxemburg - Die juristische Schlacht zwischen Apple und der EU-Kommission um die Rekord-Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro in Irland ist voll entbrannt. Der iPhone-Konzern bekräftigte am Dienstag vor dem EU-Gericht in Luxemburg, dass die Erträge von zwei irischen Tochterfirmen vor allem in den USA zu versteuern gewesen seien. Die Kommission warf Apple vor, nur Verwirrung zu stiften.

Den vollständigen Artikel lesen ...