Der Produktionsumsatz ist in Kanada im Juli stärker gesunken als erwartet - Der CAD geriet auf die enttäuschenden Daten unter moderaten Verkaufsdruck. - Nach den am Dienstag von Statistics Canada veröffentlichten Daten schrumpfte der Produktionsumsatz in Kanada im Juli um -1,3% auf 57,2 Mrd. $ und verfehlte die Markterwartung für einen Rückgang ...

