Über den Klimafonds werden Photovoltaik- und Speicheranlagen in der Land- und Forstwirtschaft gefördert. Anträge können bis November 2020 gestellt werden, falls die Mittel bis dahin reichen. In der Steiermark gibt es einen politischen Vorstoß, der eine Verankerung einer Photovoltaik-Verpflichtung für Neubauten vorsieht.In Österreich wird derzeitig heftig um den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gerungen. Mit der Regierung ist auch die ambitionierte Klima- und Energiepolitik zerplatzt. Gerade die Photovoltaik-Branche des Landes fürchtet einen heftigen Markteinbruch, da in diesem Jahr verschiedene ...

