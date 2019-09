Die Industrieproduktion in den USA stieg im August stärker als erwartet. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich im gleichen Zeitraum auf 77,9%. Der US-Dollar-Index bleibt nach den positiven Daten in seiner Tagesrange. In ihrem Monatsbericht sagte die Federal Reserve am Dienstag, dass die Industrieproduktion im August um 0,6% gestiegen sei, nachdem ...

