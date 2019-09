Christine Lagarde erhält 394 von 649 abgegebenen Stimmen bei einem geheimen Votum des Europaparlaments in Strassburg.Strassburg - Das EU-Parlament hat sich mit grosser Mehrheit für die bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. Lagarde erhielt am Dienstag 394 von 649 abgegebenen Stimmen bei einem geheimen Votum des Europaparlaments in Strassburg. 206 Abgeordnete sprachen sich gegen die Französin aus, 49 enthielten sich.

