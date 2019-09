Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will im ersten Halbjahr des kommenden Jahres einen Vorschlag für eine Finanzreform in der Pflegeversicherung vorlegen. "Das Thema Eigenanteile im Pflegeheim ist ein Riesenthema", sagte Spahn den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Mittwochsausgaben).



Er verwies darauf, dass sich die von der Großen Koalition angestrebten flächendeckenden Tariflöhne in der Altenpflege auf die Eigenanteile der Pflegeheimbewohner auswirken würden. Es gehe um den richtigen Ausgleich zwischen der Verantwortung von Familien für die Pflege und deren Leistungsfähigkeit. "Wir wollen die Familien nicht allein lassen", so der Gesundheitsminister weiter. Wichtig sei aber auch, die Belastung der Beitragszahler im Blick zu behalten.



"Wir müssen das austarieren", so der CDU-Politiker. Er werde dann im ersten Halbjahr des kommenden Jahres einen Vorschlag vorlegen, "wie wir das weiter regeln in der Pflegeversicherung", sagte Spahn den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".