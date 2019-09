Die erste Ernte von SweeTango® wurde in der letzten Woche beendet und direkt sortiert bei Elbe-Obst in Hollern-Twielenfleth. Die Erstlingsfrüchte wurden einige Tage später als am Bodensee gepflückt. Foto © Elbe-Obst SweeTango® wurde aus Honeycrisp und Zestar gekreuzt und verfügt über einige Besonderheiten. Er besitzt eine rubinrote und sehr dünne...

