In einer ersten Schätzung gab die Valenzianische Erzeugervereinigung (AVA-ASAJA) bekannt, dass der Sturm mehr als 300.000 ha Kulturen geschädigt hat. Der Kälteeinbruch (La gota fria) hat Verluste von mehr als 100 Millionen EUR an landwirtschaftlichen Erträgen in der Valenzianischen Gemeinschaft verursacht, so die erste notdürftige Schätzung. Foto...

