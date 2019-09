Konjunktur wird dank eines starken Arbeitsmarkts und kräftiger Verbraucherausgaben einer Abkühlung der Weltwirtschaft standhalten.Paris - Die französische Konjunktur wird dank eines starken Arbeitsmarkts und kräftiger Verbraucherausgaben einer Abkühlung der Weltwirtschaft standhalten. Dies gab die französische Notenbank am Dienstag bekannt. Im Gegensatz zu anderen grossen Ländern der Euro-Zone werde sich Frankreichs Wirtschaft in diesem und nächstem Jahr robust entwickeln, prognostizierte die Zentralbank des Landes am...

