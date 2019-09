Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist am Dienstagnachmittag ein 59-jähriger Mann bei einer Mountainbike-Tour ums Leben gekommen. Der Tourist aus Sachsen war am frühen Nachmittag mit zwei Begleitern unterwegs, als er plötzlich mit seinem Fahrrad stürzte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Als Grund wird derzeit eine internistische Ursache vermutet. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Leiche wurde durch die Bergwacht geborgen. Durchgeführt wurde der Einsatz in Kooperation mit der Bergwacht, der Feuerwehr und dem Rotkreuz-Landrettungsdienst.



Die Polizei nahm Ermittlungen zur genauen Todesursache auf.