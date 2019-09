FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4000 (3600) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 770 (830) PENCE - 'OUTPERFORM' - COMMERZBANK RAISES SMITH & NEPHEW TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2200 (1540) PENCE - FTSE INDICATED -0.2% TO 7305 (CLOSE: 7320.40) POINTS BY IG - HSBC CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5550 (5650) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3650 (3750) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 310 PENCE - HSBC CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 715 (680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PENDRAGON PRICE TARGET TO 10 (23) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2310 (1960) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 275 (245) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1500 (1650) PENCE - UBS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 117 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2240 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1380 (1350) PENCE - 'NEUTRAL'



