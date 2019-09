Goldman Sachs unterstützt Acronis, damit das Unternehmen Übernahmen durchführen, das Entwicklerteam erweitern und das Geschäftswachstum in Nordamerika in Zusammenarbeit mit Acronis SCS beschleunigen kann.Schaffhausen - Der Cyber Protection-Lösungsanbieter Acronis hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 147 Mio Dollar mit Goldman Sachs als grösstem Geldgeber abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde erhöht den Wert des Unternehmens auf mehr als 1 Mrd Dollar und bietet Acronis die Möglichkeit, Unternehmen zu übernehmen, die Entwicklerteams in Singapur, Bulgarien und Arizona (USA) zu erweitern...

