Die Wohnungsbaubeginne übertrafen im August die Markterwartung deutlich - Die Baugenehmigungen stiegen weiter stark an - Der US Dollar Index ignorierte die Daten, da der Fokus weiterhin auf der FOMC liegt - Laut dem monatlichen Bericht des US Census Bureau stieg der im August beginnende private Wohnungsbau um 12,3% auf 1.364.000 Einheiten, verglichen ...

